Песков заявил, что ориентируется на данные Минобороны по потерям на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 8 апреля, заявил, что ориентируется на те данные о потерях российской армии, о которых сообщает Министерство обороны РФ.

— Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра, — заявил официальный представитель Кремля.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 25 марта в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный, а более 3,8 тысячи получили ранения, передает РИА Новости.

7 апреля Песков заявил, что Вооруженные силы России понесли «значительные» потери во время проведения спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.