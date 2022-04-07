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Песков заявил о значительных потерях ВС РФ во время спецоперации на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил о значительных потерях ВС РФ во время спецоперации на Украине
Фото: Администрация Президента РФ

Вооруженные силы России понесли «значительные» потери во время проведения спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас, — передает его слова ТАСС.

25 марта сообщалось, что более 1300 российских военных погибли в ходе операции на Украине.

7 апреля Песков заявил, что солдаты ВС РФ освободят Мариуполь от украинских нацбатов в ближайшее время. После официальный представитель Кремля выразил надежду, что специальная операция ВС РФ на Украине закончится в ближайшее время либо мирными переговорами, либо достижением Россией своих целей.

До этого в Минобороны сообщили, что российские солдаты взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области. Там также добавили, что на захваченном предприятии обнаружили доказательства сотрудничества НАТО и Украины в создании военной продукции. Кроме того, завод занимался созданием «новых образцов вооружения и техники ВСУ».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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