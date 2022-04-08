Минпромторг зафиксировал снижение спроса на продовольственные товары

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Повышенный спрос в России на некоторые потребительские товары длительного хранения отразился на динамике цен в марте, однако сейчас он уже снижается. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в пятницу, 8 апреля.

— Социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в достаточном количестве присутствуют на рынке. В предприятиях торговли на постоянной основе формируются товарные запасы, обеспечивающие бесперебойное снабжение торговых объектов, — сказал представитель ведомства.

По словам Евтухова, цены на муку сократились на 26 процентов, сахар подешевел на шесть процентов, крупы — на 13 процентов, рис — на 19 процентов, макароны — на 13 процентов, а соль подешевела на 16 процентов. В Минпромторге сообщили, что в некоторых регионах, однако, отмечаются отдельные случаи повышенного спроса на ряд товаров длительного хранения — сахар, соль, муку, макароны и крупы, передает РИА Новости.

До этого экономист Алексей Зубец заявил, что с учетом укрепления рубля в течение двух–трех месяцев можно будет зафиксировать снижение цен на потребительском рынке.

По его мнению, снижение стоимости остальных мировых валют относительно российской повлияет на стоимость товаров, цены которых имеют прямую зависимость от доллара или евро. Чтобы привлечь покупателей и увеличить доход, продавцы будут обязаны скорректировать цены.