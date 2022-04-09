Андрей Бочкарев: Началась подготовка к монтажу декоративных элементов метромоста через реку Ликова

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Подготовка к монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов метромоста через реку Ликова на будущем участке Солнцевской линии метро началась в Москве. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время готовность моста оценивается более чем на 80 процентов.

Заммэра добавил, что специалисты уже начали сверлить отверстия и устанавливать химические анкеры для последующего монтажа металлических конструкций покрытия моста.

Общая протяженность мостовой конструкции составит 460 метров.

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте проходки второго тоннеля метро между станциями «Пыхтино» и «Внуково». Он отметил, что данный объект позволит улучшить транспортную доступность Троицкого и Новомосковского административных округов. Помимо этого, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

29 марта Андрей Бочкарев заявил о выполнении проходки левого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена почти на 40 процентов.