Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Началась подготовка к монтажу декоративных элементов метромоста через реку Ликова

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Началась подготовка к монтажу декоративных элементов метромоста через реку Ликова
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Подготовка к монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов метромоста через реку Ликова на будущем участке Солнцевской линии метро началась в Москве. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время готовность моста оценивается более чем на 80 процентов.

Заммэра добавил, что специалисты уже начали сверлить отверстия и устанавливать химические анкеры для последующего монтажа металлических конструкций покрытия моста.

Общая протяженность мостовой конструкции составит 460 метров.

5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте проходки второго тоннеля метро между станциями «Пыхтино» и «Внуково». Он отметил, что данный объект позволит улучшить транспортную доступность Троицкого и Новомосковского административных округов. Помимо этого, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

29 марта Андрей Бочкарев заявил о выполнении проходки левого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена почти на 40 процентов.

Читайте также:
Строительство Мосты Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте