Минобороны: Украина готовит провокацию для обвинения России в массовых убийствах

Фото: Минобороны РФ

Украинская сторона готовит провокацию в городе Ирпень с целью обвинить российскую армию в массовых убийствах. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

— Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей, — рассказал он.

Позже в Пуща-Водицком лесном массиве украинцы организуют постановочную акцию со стрельбой якобы российских военных, которые прибыли в Ирпень.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в качестве доказательств Украина планирует предоставить тела российских военнопленных.

Конашенков констатировал, что эта акция будет постановкой, так как ВС РФ покинули Ирпень более недели назад, передает РИА Новости.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам города.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.