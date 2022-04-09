Зеленский рассказал о просьбе Запада доказать непричастность ВСУ к событиям в Буче

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что один из ведущих политиков Европы попросил его предоставить доказательства непричастности украинской армии к событиям в Буче.

— Покажите нам доказательства того, что это не постановка, — процитировал Зеленский своего европейского коллегу.

Украинский лидер также подтвердил, что его собеседник являлся главой правительства одного из западных государств, однако конкретное имя называть отказался, передает РИА Новости.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам города.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.