Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига.

— Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киеве начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины, — сказал чиновник.

Предыдущая встреча лидеров состоялась в Киеве 1 февраля. На переговорах Джонсон тогда хотел узнать, что Украина желает получить от Великобритании и союзников в контексте нынешней ситуации, передает РБК.

22 марта генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, Донецкой и Луганской народных республик какой-то из сторон придется пойти на уступки. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.