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На мариупольском заводе «Азовсталь» засели иностранные наемники. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам военнослужащего, в настоящий момент на предприятии находятся около двух-трех сотен бойцов из-за рубежа, а также порядка двух тысяч вооруженных лиц из состава националистического полка «Азов».

Солдат уточнил, что ему неизвестно, из какой конкретно страны на Украину были переброшены наемники. Видео допроса украинского военнослужащего на своем канале в мессенджере Telegram разместил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

В минувшую пятницу, 8 апреля, глава кавказской республики поделился информацией о том, что Мариуполь на данный момент освобожден от националистов на 98 процентов. Российским военнослужащим осталось деблокировать и освободить от радикалов лишь отдельные укрепрайоны, в число которых входит завод «Азовсталь».

Также Рамзан Кадыров рассказал, что ждет бойцов «Азова» в скором времени. По словам главы Чечни, радикалов ожидают руины и «дымящиеся нарукавные нашивки» с символикой нацизма.