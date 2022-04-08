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Кадыров пообещал боевикам «Азова» несчастливый «голливудский» конец

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров пообещал боевикам «Азова» несчастливый «голливудский» конец
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что засевшим в Мариуполе боевикам полка «Азов» грозит голливудский, но не счастливый конец. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram.

— Конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится, — написал Кадыров.

Он подытожил, что националистов в скором времени ждут руины и «дымящиеся нарукавные нашивки» с нацистской символикой.

Около трех тысяч военных ВСУ в настоящее время могут находиться на территории Мариуполя. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, к настоящему моменту основные бои в центре города уже закончились. Теперь столкновения происходят в порту и промзоне «Азовсталь». Представитель Народной милиции ДНР добавил, что вооруженные силы Донецкой народной республики взяли под контроль уже 60 процентов территории республики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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