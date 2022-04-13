Кадыров показал видео боев на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал на своем канале в Telegram видеозапись городских боев в Мариуполе, которые ведутся между российской армией и националистами полка «Азов».

По словам российского политика, ранее чеченские командиры предлагали боевикам сдаться, однако те не ответили на это предложение. Тогда, заявил Кадыров, в ход пошли гранаты и пыл «азовцев» сразу же «подостыл».

— Они вдруг перестали орать кричалки и забились в дальние углы, — заявил глава Чечни.

Видеозаписи были сняты в захваченных националистами цехах мариупольского завода «Азовсталь». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы кавказского региона.

В субботу, 9 апреля, Кадыров выкладывал на своем канале видео допроса пленного украинского военнослужащего, который заявил, что на «Азовстали» помимо бойцов «Азова» забаррикадировались иностранные наемники. Их на территории предприятия около двух-трех сотен.

Также глава Чечни подчеркивал, что Мариуполь на данный момент освобожден от националистов на 98 процентов.