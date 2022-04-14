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Россияне стали активнее покупать алкоголь, начиная с середины марта

Егор Провоторов

Общество
Россияне стали активнее покупать алкоголь, начиная с середины марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские покупатели с середины марта нынешнего года стали активнее приобретать алкогольные напитки: пиво, водку и джин. Об этом свидетельствуют данные аудита розничной торговли, проведенного исследовательской компанией NielsenIQ.

Пик продаж спиртного пришелся на период с 1 по 13 марта. За это время российские потребители купили на 60 процентов больше джина в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении также возросли продажи пива и водки на 9-15 процентов.

Примечательно, что после середины марта темп роста продаж горячительных напитков снизился, однако все еще находился выше уровня прошлого календарного года.

Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения к концу марта подошел к концу. Российские ритейлеры отмечают нормализацию спроса на бакалею, продажи сахара также падают, пишет РБК.

В минувшую среду, 13 апреля, аналитики Price.ru рассказали о том, что спрос на тампоны и прокладки, гречку, контактные линзы и корма для животных значительно вырос в период с 28 февраля по 27 марта 2022 года.

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