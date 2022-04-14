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«Ничего материального не вынесла»: Дилара рассказала о разводе с Моргенштерном

Лейла Алиева

Общество
«Ничего материального не вынесла»: Дилара рассказала о разводе с Моргенштерном
Фото: vk/influesii

Блогер Дилара Зинатуллина поделилась подробностями о разводе с российским рэп-исполнителем Моргенштерном.

— Забавно, что вы все думаете, что я хочу навариться на Алишере. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Это не было целью, я сама достаточно зарабатываю! — рассказала Дилара.

До этого появилась информация о том, что бывшие влюбленные вступили в борьбу за недвижимость, приобретенную во время брака. Однако Дилара опровергла эти слухи, заявив, что она ни на что не претендует, пишет StarHit.

7 апреля Моргенштерн в новом треке намекнул на разлад в отношениях со своей женой Диларой Зинатуллиной.

10 апреля стало известно, что Моргенштерн и Дилара подтвердили развод. Рэпер прокомментировал видео супруги, где она рассказывает об их расставании. Он поддержал бывшую жену, похвалив ее за то, как она спокойно и подробно объяснила поклонникам причины этого разрыва. Оказалось, что отношения звездной пары стали трещать по швам сразу после свадьбы. Рутина и быт, рассказала блогерша, съели их с Моргенштерном. За этим последовала апатия, а после — раздражительность. Из этого им выбраться уже не удалось. Дилара также призналась, что сам рэпер сильно изменился и она перестала видеть человека за скандальным образом.

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