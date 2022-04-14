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Мужчина спрыгнул на рельсы на станции «Мичуринский проспект» и попал на видео

Араз Салехов

Происшествия
Мужчина спрыгнул на рельсы на станции «Мичуринский проспект» и попал на видео
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Мичуринский проспект» Солнцевской линии, после чего был задержан на двое суток. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным ведомства, в отсутствие электропоезда пассажир спрыгнул с платформы на жесткий путь. Этот момент засняли камеры видеонаблюдения, которые были расположены на станции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Нарушителя сразу же задержали сотрудники патрульно-постовой службы метро и доставили в отдел полиции.

В ведомстве отметили, что инцидент на движение электропоездов не повлиял.

В отношении 55-летнего приезжего был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным статьей 11.15 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности» — прим. «ВМ»). Также ему назначено наказание в виде административного ареста на двое суток, сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».

В ноябре прошлого года полицейские задержали 24-летнего парня, который спрыгнул с перил лестницы на крышу электропоезда, чтобы сократить свой путь.

Молодой человек делал переход и прыгнул с перил лестницы на крышу стоящего электропоезда. Оказавшись на крыше вагона, он спрыгнул на платформу и зашел в вагон.

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