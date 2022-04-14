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Эксперт объяснил, как блокировка шрифтов Monotype отразится на россиянах

Илья Ашуров

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, как блокировка шрифтов Monotype отразится на россиянах
Фото: Unsplash

Решение американской компании Monotype о блокировке популярных шрифтов The Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica не сильно повлияет на российских пользователей. Об этом в четверг, 14 апреля, в беседе с «ВМ» заявил коммерческий директор российской компании «Паратайп» Сергей Бобрышев.

— Важно понимать, что шрифтовые лицензии выдаются на весь срок действия авторского права без ограничения по сроку действия и территории. Таким образом, решение Monotype на практике означает, что шрифты этой компании теперь нельзя покупать в России, но по-прежнему можно пользоваться ранее купленными лицензиями, — рассказал эксперт.

Также он добавил, что шрифты Monotype, которые были ранее установлены в офисных программах, будут работать в штатном режиме.

Кроме того, Бобрышев отметил, что значительная часть российских сайтов и компаний использует общедоступные шрифты сервиса Google Fonts, которые можно спокойно скачивать, поскольку они находятся в свободном доступе. Однако продавать сами файлы с кодом шрифтов Google Fonts нельзя, предупредил эксперт.

В четверг, 14 апреля, стало известно, что американская компания Monotype, владеющая правами на популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

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