Российские аналоги Times New Roman: эксперт рассказал о ситуации на рынке шрифтов

Фото: Вечерняя Москва

В четверг, 14 апреля, американская компания Monotype, владеющая правами на популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке. О том, что это означает, и о ситуации на рынке шрифтов «Вечерней Москве» рассказал коммерческий директор российской компании «Паратайп» Сергей Бобрышев.

По его словам, решение Monotype о закрытии доступа к своим шрифтам для россиян играет на руку отечественным разработчикам:

— Мы заинтересованы в том, чтобы госструктуры и крупные коммерческие компании пользовались российским программным обеспечением (ПО), в том числе и шрифтовым. Так что в данном случае, можно сказать, что Monotype работает на нас.

При этом важно понимать, что шрифтовые лицензии выдаются на весь срок действия авторского права без ограничения по сроку действия и территории, подчеркивает эксперт. Таким образом, решение Monotype на практике означает, что шрифты этой компании теперь нельзя покупать в России, но по-прежнему можно пользоваться ранее купленными лицензиями. Ранее предустановленные шрифты Monotype в офисных программах также будут работать.

Еще один важный факт — помимо платных сервисов Fonts.com и MyFonts.com (торговые площадки Monotype — прим. «ВМ»), значительная часть российских сайтов и компаний пользуется общедоступными шрифтами сервиса Google Fonts. По словам Бобрышева, на этом ресурсе размещены шрифты с открытой пользовательской лицензией. Это означает, что их можно скачивать и использовать где и как угодно. Единственное ограничение, как отмечает эксперт, — запрет на продажу:

— Нельзя только продавать сами файлы с кодом шрифтов Google Fonts. При этом любую коммерческую продукцию можно выпускать с их использованием.

В свою очередь Monotype — это крупнейший в мире разработчик коммерческих цифровых шрифтов. Аналог этой компании на российском рынке — «Паратайп», которая имеет крупнейшую в мире библиотеку кириллических шрифтов. Интересно, что компании обмениваются некоторыми своими гарнитурами.

— Monotype на своей площадке MyFonts.com продает какие-то наши шрифты. Мы в свою очередь продаем у себя на сайте какие-то их шрифты, в том числе и Times New Roman, Arial и другие, — пояснил эксперт.

Самый знаменитый шрифт в линейке Monotype — Times New Roman. Его разработали еще в 1932 году и впоследствии использовали в британской газете The Times. Бобрышев полагает, что этот шрифт, прежде всего, ценен своей историей и тем, что многие люди к нему попросту привыкли.

— Times New Roman — это вполне хорошая текстовая антиква (типографский наборный шрифт с засечками — прим. «ВМ»). Но, во-первых, у нас есть кириллический аналог — шрифт Newton Paratype. Во-вторых, еще два года назад для оборонных предприятий мы создали шрифт PT Astra, который имеет отличный от Times New Roman дизайн, но по своим параметрам полностью ему соответствует, то есть при наборе верстка никуда не смещается, — заключил собеседник «ВМ».