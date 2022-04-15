Более 500 тысяч элементов наружного освещения промоют в Москве после зимы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные специалисты промоют после зимы более 500 тысяч элементов наружного освещения. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Помимо элементов освещения, рабочие очистят 42,6 тысячи фасадов и цоколей, 1,8 тысячи опор контактной сети, покрасят около 130 тысяч элементов наружного освещения, 1,7 тысячи опор контактной сети, а также отремонтируют 17,8 тысячи цоколей.

— Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по промывке всех объектов уличной системы освещения: светильников, кронштейнов, цоколей, опор, установок архитектурно-художественной подсветки, — резюмировал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

14 апреля сообщалось, что сотрудники комплекса городского хозяйства проведут промывку после зимы Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Сначала сооружение промоют водой, после на его поверхность нанесут нейтральное моющее средство, а образовавшуюся пену смоют при помощи аппаратов высокого давления. Кроме того, скульптурные композиции очистят мягкими кистями.