NBC: Слова Байдена о «геноциде» на Украине не подтвердила разведка США

Фото: whitehouse

Высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена о «геноциде» на Украине не подтвердила американская разведка, они вызвали обеспокоенность в администрации Белого дома. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил телеканал NBC News.

Журналисты цитируют не названных по имени и должности чиновников, которые заявили, что доклады разведки о ситуации на Украине «не поддерживают» определения геноцида.

— Геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы видим, — сказал один из сотрудников разведки США.

Двое сотрудников госдепартамента отметили, что высказывания Байдена затрудняют их работу над вынесением непредвзятых юридических оценок происходящего на Украине.

— Вопрос, когда квалифицировать действия РФ на Украине как «геноцид», особенно юридический порог этого, обсуждался в Белом доме с тех пор, как появились кадры массовых захоронений, пыток и убийств гражданского населения в Буче. Байден с недавних пор стал в частном порядке обозначать свои взгляды. В Белом доме опешили от того, что он сделал это настолько свободно в речи об инфляции в штате Айова, — сообщил NBC News.

Американский лидер 12 апреля дважды назвал действия российских военных на Украине «геноцидом». В Белом дом позже пояснили, что слова президента отражают его собственное видение ситуации на Украине. В Кремле в ответ заявили, что считают неприемлемыми «попытки подобного извращения ситуации».

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как и информация о применении химического оружия в Сирии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.