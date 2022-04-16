Андрей Бочкарев: На станции «Тютчевская» начался монтаж инженерных систем

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На строящейся станции «Тютчевская» Троицкой линии столичного метрополитена приступили к монтажу систем вентиляции и электросетей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 16 апреля.

— Монтаж инженерных сетей начался на строящейся станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии метро, в частности, уже идет установка воздуховодов вентиляции и кабельных кронштейнов для электрического кабеля, — сказал представитель мэрии.

Заммэра добавил, что станционный комплекс готов примерно на 60 процентов. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что монтаж инженерных систем ведется преимущественно под платформой и во внутренних помещениях станционного комплекса.

Параллельно продолжается устройство кирпичных перегородок, а также началась архитектурная отделка. Монолитные работы выполнены на 85 процентов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что отстойно-ремонтный корпус депо «Нижегородское» готов более чем на половину.