Фото: СК РФ

Еще одного британского наемника Шона Питера, пойманного в Мариуполе, допросят в Следственном комитете России (СК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 16 апреля.

Известно, что он является гражданином Великобритании и состоит в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого был задержан еще один британский солдат, находившийся в плену в Мариуполе. При допросе мужчина заявил о своем желании вернуться в Великобританию.

7 февраля управление Народной милиции Донецка заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса польских наемников. Задачей этих граждан является совместное с подразделениями украинских силовиков проведение спецопераций, которые выведут из строя объекты инфраструктуры и запугают мирных жителей.

15 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет изучит сведения Министерства обороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.