Песков заявил, что Россия выдержит противостояние с Западом

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ выдержит нынешнее противостояние с Западом.

— Мы — можем, — цитирует ТАСС ответ чиновника на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в противостоянии с Западом.

1 апреля Песков заявил, что Россия укрепит границы государства на западе таким образом, чтобы обезопасить себя от нападения и сохранить паритет во всех сферах. Вызвано это из-за укрепления военного потенциала стран НАТО на российских границах.

Он подчеркнул, что план по увеличению военного потенциала на западе России будет реализован таким образом, что Москва сможет как обезопасить свои границы, так и поддерживать паритет во всем.

31 марта Песков сообщил, что США не понимают механизмов работы Кремля. По словам пресс-секретаря президента России, американские власти не понимают ни стиля работы правительства, ни его механизмов, ни самого президента России Владимира Путина. Именно подобное «полное непонимание» и приводит США к постоянным ошибкам, за которыми идут серьезные последствия, утверждает Песков.