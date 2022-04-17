Около 300 человек приняли участие в субботнике в столичном районе Капотня

Фото: Пресс-служба управы района Капотня

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

В Капотне 16 апреля состоялось массовое мероприятие «Капотня — ты просто космос!», посвященное Дню космонавтики и общегородским субботникам. Об этом сообщили в воскресенье, 17 апреля, в пресс-службе управы района.

— В рамках мероприятия для жителей были организованы праздничная тематическая фитнес-зарядка, концерт на открытой сцене с участием творческих коллективов, мастер-классы, полевая кухня и конкурс «космических» рисунков, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в празднике приняли участие более 300 человек. Для гостей мероприятия была подготовлена праздничная программа. Одновременно с ней на прилегающей парковой территории жители района провели уборку в рамках общегородского субботника.

Накануне стало известно, что участие в общегородском субботнике приняло около 900 тысяч человек. Среди желающих нашлись дети и студенты. Отмечалось, что выполнено около 60 процентов всех запланированных городских работ. В этот же день более десяти тысяч сотрудников Дептранса Москвы вышли на субботник.