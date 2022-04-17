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Дептранс рассказал москвичам о тренажерах поездов в Музее метро

Александр Афонин

Город
Дептранс рассказал москвичам о тренажерах поездов в Музее метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

В Музее метро находятся тренажеры поездов, на которых обучаются будущие машинисты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 17 апреля.

— Сейчас у нас есть тренажеры вагонов серии 81-760 — его еще называют «Окой», 81-765 — это новый поезд «Москва» и нестареющая классика — 81-717, номерной. Но на последний мы пускаем только после обучения и мини-экзамена, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди экспонатов музея находится особенно важный — настоящая кабина номерного поезда с фрагментом пассажирского салона. В ней посетители смогут почувствовать себя настоящими машинистами.

В кабине доступно управление фарами и светом в салоне, отметили в дептрансе. Посетители могут попросить друга сфотографировать себя в роли настоящего машиниста.

До этого Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал, какие древние окаменелости можно встретить на станции метро «Красносельская». На колонах пассажиры могут увидеть древние кораллы и многочисленные раковины.

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