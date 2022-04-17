Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в настоящее время начинается «конкретная» спецоперация на Украине.

— Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат. Они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции, — сказал политик.

При этом Кадыров призвал военнослужащих Украины сдаться федеральным войскам, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

14 апреля Кадыров пристыдил Киев за то, что он отправляет воевать «немолодых» бойцов, которые не могут правильно держать в руках оружие. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором показал пленных украинских солдат.

Он заявил, что какой бы ни была поддержка Соединенных Штатов и Запада, какую бы технику и оружие они ни поставляли, у Украины нет подготовленных бойцов, а потому глава Чечни призвал их «бросить это дело».