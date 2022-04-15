«Посмотрите на этих бедолаг»: Кадыров пристыдил власти Киева за «немолодых» бойцов

Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в четверг, 14 апреля, пристыдил украинские власти за то, что они отправляют воевать с подготовленными спецназовцами «немолодых» бойцов, которые не могут правильно держать в руках оружие.

Он опубликовал видео, на котором пленные рассказывают о том, что за один день боев в Рубежном погибло более 120 военнослужащих Украины.

— Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие? — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что какой бы ни была поддержка Соединенных Штатов и Запада, какую бы технику и оружие они ни поставляли, у Украины нет подготовленных бойцов, а потому глава Чечни призвал их «бросить это дело».

Недавно Кадыров сообщил, что степень освобождения Мариуполя по состоянию на 8 апреля составляет 98 процентов. Он добавил, что российской армии осталось освободить только отдельные укрепленные укрытия, такие как, например, завод «Азовсталь». Чеченский лидер уточнил, что финальную фазу спецоперации в Мариуполе обсуждали в ходе оперативного совещания с участием командиров отрядов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.