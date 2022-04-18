Песков усомнился в подлинности кадров горящего крейсера «Москва»

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в достоверности появившихся в Сети фотографий, на которых, вероятно, изображен горящий крейсер «Москва».

— Мы действительно видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем, — передает его слова ТАСС.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал из-за пожара боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Однако позже очаг возгорания удалось локализовать.

Позже Министерство обороны сообщило, что крейсер «Москва» затонул. Произошло это при буксировке в порт.

Корабль потерял устойчивость из-за возникшего шторма и пошел ко дну из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара, возникшего после детонации боезапаса. Экипаж судна эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и руководство Черноморского флота (ЧФ) провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе.