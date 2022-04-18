Путин заявил о стабилизации российской экономики

Фото: Администрация президента РФ

Российская экономика выдержала «беспрецедентное» санкционное давление и стабилизируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 18 апреля.

По его словам, Россия сумела выдержать беспрецедентное санкционное давление, но сейчас уже все приходит в норму. Так, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом.

— Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа вокруг ряда товаров (а такое бывает в подобных ситуациях постоянно, всегда) розничный спрос пришел в норму, — добавил президент.

Путин подчеркнул, что наблюдается восстановление спектра товаров в торговых сетях. Россия сделала правильный выбор, не прибегнув к ручному регулированию рынка, а предоставив право выбора решения частному бизнесу. Подобные решения смогли обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть и наличие необходимой продукции в магазинах, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В этот же день Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты стран — партнеров России.

До этого Центральный банк России (ЦБ РФ) официально разрешил финансово-кредитным организациям продавать наличную валюту гражданам. На период с 18 апреля по 9 сентября нынешнего года российские банки официально смогут продавать россиянам валюту в наличном виде.