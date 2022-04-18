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«Как было с Жириновским»: ученый рассказал, как коронавирус влияет на геном человека

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как коронавирус влияет на геном человека
Фото: Пресс-служба Госдумы

Геном человека под действием внешних факторов постоянно изменяется. Причем этот процесс начинается с рождения и «преследует» человека на протяжении всей жизни. Особенно сильно влияет на организм и генетическую структуру коронавирусная инфекция. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин.

— Коронавирус сильно влияет на генетику. Достаточно взять историю с Жириновским, у которого необратимые процессы, начавшиеся из-за болезни, стали фатальными. Что интересно: чем старше человек становится, тем больше изменений происходит, — рассказал Лильин.

Он также отметил, что количество уколов, которые Жириновский ввел в свой организм, тоже могло способствовать отрицательным результатам, в том числе для генетики.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля, на 76-м году жизни из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции. О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Отложенные последствия после коронавирусной инфекции проявляются практически у всех пациентов, которые перенесли недуг. На сегодняшний день таких симптомов насчитывается около 200. Но нет четких разделений, какие именно из них появляются после «омикрон»-штамма. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-инфекционист Владимир Болибок.

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