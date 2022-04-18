Как коронавирус влияет на геном человека

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Геном человека под действием внешних факторов постоянно изменяется. Причем этот процесс начинается с рождения и «преследует» человека на протяжении всей жизни. Особенно сильно влияет на организм и генетическую структуру коронавирусная инфекция. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин.

— Коронавирус сильно влияет на генетику. Достаточно взять историю с Жириновским, у которого необратимые процессы, начавшиеся из-за болезни, стали фатальными. Что интересно: чем старше человек становится, тем больше изменений происходит, — рассказал Лильин.

Он также отметил, что количество уколов, которые Жириновский ввел в свой организм, тоже могло способствовать отрицательным результатам, в том числе для генетики.

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