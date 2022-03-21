Проявитель болезней: какие осложнения после ковида могут появиться спустя время

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Отложенные последствия после коронавирусной инфекции проявляются практически у всех пациентов, которые перенесли недуг. На сегодняшний день таких симптомов насчитывается около 200. Но нет четких разделений, какие именно появляются после «омикрон-штамма». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-инфекционист Владимир Болибок.

Последствий не избежать

По словам эксперта, Всемирная организация здравоохранения для обозначения осложнений, возникающих после COVID-19, ввела понятие «постковидный синдром».

— Отложенные последствия коронавируса — это не что иное, как постковид. Синдром развивается в результате не только тяжелых форм болезни, но и после бессимптомных проявлений. Иначе именуемых еще инаппарантным вариантом коронавирусной инфекции. Вся суть отложенных последствий заключается в том, что они возникают в любом случае. И неважно, — говорит спикер, — болел человек COVID-19 легким вариантом или тяжелым.

Основные отложенные осложнения, по словам Болибока, проявляются не только в виде тромбозов, инсультов и инфарктов, но и в качестве других последствий:

— Это также слабость, хроническая усталость, туман в голове, ментальные расстройства, депрессии, расстройства внутренних органов, аутоиммунные заболевания. Но отдельно сказать, какие именно проявления из этого перечня возникнут у перенесших «омикрон», пока сложно.

Их около 200

Эксперт напомнил, что «омикрон-штамм» появился около четырех месяцев назад. А в России им болеют не более 2,5 месяца, и конкретные последствия пока неизвестны.

— Первые выводы можно будет делать спустя полгода или год. В целом же научно доказано, что самих постковидных осложнений насчитывается около 200. Проявляются последствия спустя продолжительное время после острой стадии. Например, первыми признаками могут быть потеря памяти, невнимательность, тягостное расстройство, которое может привести к временной или стойкой нетрудоспособности, из-за чего люди даже теряют работу. У моих пациентов, например, были такие случаи, — отметил он.

Однако потеря памяти — это не единственная проблема, которая может возникнуть в постковидный период. Результатом отложенных последствий, заверил Болибок, может стать дебют латентных заболеваний:

— COVID-19 — также проявитель всех скрытых болезней и субклинических процессов. Например, бывали случаи, когда к людям, вылечившим 20 лет назад дизентерию или панкреатит, снова эти недуги возвращались. А все потому, что коронавирус — это инфекция всего сосудистого русла и она поражает внутреннюю оболочку сосудов, а наши капилляры помнят, какой орган ранее был поврежден, и наступает рецидив.

Болибок подчеркнул, что отечественная медицина научилась бороться с отложенными постковидными проявлениями и успешно смягчает их влияние на организм.

Чем лечить

Так, одним из способов лечения синдрома является применение иммуностимуляторов, позволяющих значительно облегчить возникновение отложенных последствий:

— Эффект от лечения наступает уже на второй или пятый день терапии. Дальше мы просто наблюдаем за пациентом, чтобы понять, нужно ли пролонгировать лечение посредством иммуномодулирующей терапии, нужен ли второй этап или достаточно одного курса.

В заключение иммунолог отметил, что медицинское сообщество продолжает разработку терапевтических методов лечения отложенных симптомов COVID-19.

Между тем профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не является безопасным. По ее словам, спустя год после перенесенного заболевания могут наступить тяжелые последствия в виде тромбозов, инсультов и даже летального исхода.