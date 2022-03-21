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Биолог напомнила об опасности штамма «омикрон»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Биолог напомнила об опасности штамма «омикрон»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не является безопасным. С таким мнением выступила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Бачарова.

Она считает, что спустя год после перенесенного COVID-19 могут наступить тяжелые последствия. Так, допустим, может быть летальный исход, спровоцированный тромбозом или же инсультом.

— Снижение тяжести болезни при данном штамме связано с получением иммунитета через прививку или естественным путем — через заражение, но не со свойствами вируса, — сказала Баранова в беседе с «Лентой.ру».

Однако эксперт заверила, что в России пока что не ожидается большой волны заражений коронавирусной инфекции, но вероятность возникновения более высокого плато еще остается.

— То есть количество ежедневно заболевающих увеличится, но оно будет стабильно одинаковым. В России так уже было. И это не прямо сейчас начнется, а где-то через недели три или же через месяц, — поделилась Баранова.

Врачи в беседе с «Вечерней Москвой» спрогнозировали будущее коронавируса. По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, оснований для паники в связи с риском возникновения новой волны заболеваемости из-за «стелс-омикрона» быть не должно. Эксперт отметил, что нынешний штамм является последней мутацией вируса.

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