СМИ: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к новому альянсу России и Китая. Такое мнение высказал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси.

По его словам, лидеры стран Персидского залива стали понимать, что влияние Вашингтона в мире снижается, а Москвы и Пекина, наоборот, увеличивается.

— Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке, — написал эксперт.

Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Америкой ухудшились при президенте Джо Байдене который заявлял о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций против РФ из-за военной операции на Украине.

— Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, — заявил публицист.

В издании The Wall Street Journal сообщается, что нежелание многих государств мира вводить антироссийские санкции привело к расколу на политической арене. Это с большой долей вероятности поможет России обойти рестрикции. Авторы публикации подчеркивают, что западные лидеры пытаются создать коалицию для изоляции России, однако встречают сопротивление по этому вопросу от крупных стран, таких как ЮАР, Бразилия и Индия.