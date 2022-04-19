Российские военные нашли схрон с оружием в Херсоне

Фото: Минобороны РФ

Российские военные по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе «Паллада» в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами предположительно оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил во вторник, 19 апреля, РИА Новости источник в силовых структурах.

— Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники СБУ, спрятали на территории завода «Паллада» вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп, — рассказал он.

Силовики обнаружили средства спутниковой связи, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, снайперские винтовки Драгунова, автоматы АК-74М, гранатомет РПГ-7, укупорки с гранатами к нему, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, взрывчатку и комплектующие для самодельных взрывных устройств, радиостанции и запас мин для мобильных минометов.

Отмечается, что оружие и боеприпасы были спрятаны в глухой промышленной зоне, на территории завода, с удобным и малозаметным подъездом к территории. Cхрон случайно нашли местные жители и сообщили об этом российским военным, сообщил собеседник агентства.

Завод «Паллада» в настоящее время закрыт, с 1960-х годов до недавнего времени на нем производились плавучие доки.

Украинские пленные рассказали, как официальный Киев потерял контроль над Херсоном. Показания были даны в больнице города Алешки, расположенного в Херсонской области. Они получили ранения и теперь проходят курс терапии под присмотром российских военврачей. После выздоровления их включат в списки для обмена пленными.

В воскресенье, 17 апреля, появилась информация, что командование ВСУ оставило в Херсоне диверсионную группу для проведения атак на российскую армию изнутри.