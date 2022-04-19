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Активность телефонных мошенников с конца февраля упала в пять раз

Полина Долганова

Общество
Активность телефонных мошенников с конца февраля упала в пять раз
Фото: depositphotos

Активность телефонных мошенников в России снизилась в феврале почти в пять раз по сравнению с показателями в начале 2022-го года. Об этом сообщили в Центробанке.

Уточняется, что в период с 1 января по 23 февраля ЦБ заблокировал более 80 тысяч номеров телефонных мошенников, а в период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров, передает Life.ru.

Летом, в период отпусков, ожидается новая волна активности мошенников, считает глава отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов. По его словам, пик «антикризисного» мошенничества (когда злоумышленники предлагали жертвам проводить какие-либо валютные операции в связи с высоким курсом доллара) уже пройден, и теперь россиянам стоит остерегаться появления большого количества фишинговых сайтов.

До этого сообщалось, что мошенники начали представляться инвестиционными советниками в социальных сетях, чтобы якобы помогать защищать сбережения россиян. Об этом рассказал финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов. По его словам, с помощью новой схемы мошенничества злоумышленники получают от граждан средства через криптообменник или платежный сервис и пропадают.

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