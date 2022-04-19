Андрей Бочкарев: Монолитные работы начались на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

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Специалисты начали возведение основных конструкций на станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На стройплощадке будущей «Вавиловской» приступили к монолитным работам: бетонированию станционного лотка и внутренних стен подплатформенных помещений, — уточнил он.

Заммэра напомнил, что на центральном участке Троицкой линии расположатся еще три станции — «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Там, по словам Бочкарева, ведутся подготовительные работы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что вблизи «Вавиловской» работают четыре шестиметровых тоннелепроходческих комплекса (ТПМК). Два из них прошли более 90 метров в сторону «Новаторской», еще два — более 350 метров и полукилометра.

Кравцов резюмировал, что на станции «Академическая» специалисты ведут монтаж креплений котлована, выполняют армирование и бетонирование балки. Кроме того, на платформе столичной подземки завершается устройство свай ограждения котлована на месте будущего первого вестибюля станции.

До этого Бочкарев заявил, что на строящейся станции «Тютчевская» Троицкой линии столичного метрополитена приступили к монтажу систем вентиляции и электросетей. Станционный комплекс готов примерно на 60 процентов.