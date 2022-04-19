Суд отправил под домашний арест мужчину, проводившего обрезания младенцу на дому
— В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18.06.2022, с установлением определённых запретов., — говорится в сообщении.
Таким образом, в ходатайстве следствия о заключении мужчины под стражу было отказано.
По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире, расположенной по адресу Коровинское шоссе, провел новорожденному ребенку хирургическую операцию по обрезанию. Это привело к тому, что у младенца резко ухудшилось самочувствие. Его пришлось госпитализировать в реанимацию одной из столичных больниц.
30-летнему жителю Подмосковья предъявили обвинения по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данном этапе столичная прокуратура ведет ход расследования уголовного дела. Подробнее об этой истории читайте в материале «Вечерней Москвы».
Московские врачи оказывают помощь младенцу, который был прооперирован частным доктором в домашних условиях.