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Суд отправил под домашний арест мужчину, проводившего обрезания младенцу на дому

Араз Салехов

Происшествия
Суд отправил под домашний арест мужчину, проводившего обрезания младенцу на дому
Фото: пресс-служба Тимирязевского районного суда Москвы
Россия, Москва, Коровинское шоссе Карта всех событий

Тимирязевский районный отправил под домашний арест 30-летнего жителя Московской области, который проводил хирургическую операцию младенцу на дому. Об этом во вторник, 19 апреля, «ВМ» сообщила пресс-служба суда.

— В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18.06.2022, с установлением определённых запретов., — говорится в сообщении.

Таким образом, в ходатайстве следствия о заключении мужчины под стражу было отказано.

По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире, расположенной по адресу Коровинское шоссе, провел новорожденному ребенку хирургическую операцию по обрезанию. Это привело к тому, что у младенца резко ухудшилось самочувствие. Его пришлось госпитализировать в реанимацию одной из столичных больниц.

30-летнему жителю Подмосковья предъявили обвинения по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данном этапе столичная прокуратура ведет ход расследования уголовного дела. Подробнее об этой истории читайте в материале «Вечерней Москвы».

Московские врачи оказывают помощь младенцу, который был прооперирован частным доктором в домашних условиях.

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