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Процесс мутации: профессор Лильин объяснил, почему с возрастом геном человека меняется

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Процесс мутации: профессор Лильин объяснил, почему с возрастом геном человека меняется
Фото: pixabay.com

Геном человека постоянно подвергается процессу мутации, поскольку на него воздействуют внешние факторы. Этот процесс начинается с самого рождения и может длиться на протяжении всей жизни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин.

По его словам, отдельные внешние факторы могут влиять на человеческий геном. Прежде всего это всевозможные радиации, ультрафиолетовые лучи, ядовитые продукты и метиловый спирт:

— Не будь всех этих окружающих влияний, тогда бы геном человека не изменялся, не мутировал, а был бы постоянен и стабилен всегда и везде. Например, ребенок родился абсолютно здоровым, но и на него начинает влиять внешняя сфера. И даже неустойчивый климат может влиять на фенотип организма, приводя к всевозможным болезням и генетическим изменениям. Даже различные племена, которые остались в Северной и Южной Америке, нет-нет да и подвергаются генетическим мутациям, так как на них воздействует окружающая среда, в результате они тоже могут болеть и заражаться разными недугами.

Лильин также добавил, что на планете нет больше мест, где внешняя среда не воздействовала бы на процесс мутации генов.

До этого врач-репродуктолог Павел Базанов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что число пар, которые становятся впервые родителями после сорока лет, в последние годы только растет. Например, 30 марта лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. Молодая супруга артиста Эйнат Кляйн родила ему сына в одной из израильских клиник. О том, кто из знаменитостей тоже успел стать отцом в солидном возрасте и как это может отразиться на здоровье малыша, — в материале «Вечерней Москвы».

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