Процесс мутации: профессор Лильин объяснил, почему с возрастом геном человека меняется

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Геном человека постоянно подвергается процессу мутации, поскольку на него воздействуют внешние факторы. Этот процесс начинается с самого рождения и может длиться на протяжении всей жизни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин.

По его словам, отдельные внешние факторы могут влиять на человеческий геном. Прежде всего это всевозможные радиации, ультрафиолетовые лучи, ядовитые продукты и метиловый спирт:

— Не будь всех этих окружающих влияний, тогда бы геном человека не изменялся, не мутировал, а был бы постоянен и стабилен всегда и везде. Например, ребенок родился абсолютно здоровым, но и на него начинает влиять внешняя сфера. И даже неустойчивый климат может влиять на фенотип организма, приводя к всевозможным болезням и генетическим изменениям. Даже различные племена, которые остались в Северной и Южной Америке, нет-нет да и подвергаются генетическим мутациям, так как на них воздействует окружающая среда, в результате они тоже могут болеть и заражаться разными недугами.

Лильин также добавил, что на планете нет больше мест, где внешняя среда не воздействовала бы на процесс мутации генов.

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