Свыше тысячи специалистов центров «Мои документы» станут администраторами в городских поликлиниках

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Администраторами московских поликлиник станут 1,5 тысячи сотрудников центров госуслуг «Мои документы». Об этом в среду, 20 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В 2020 году в качестве эксперимента мы начали коллаборацию многофункциональных центров (МФЦ) и поликлиник. Функции администраторов поликлиник стали выполнять сотрудники центров госуслуг... 1,5 тысячи сотрудников МФЦ начнут работать администраторами. Это в совокупности повысит комфортность наших поликлиник, — заявила она.

Также заммэра добавила, что такие сотрудники смогут помочь пациентам записаться на прием к врачу, сориентируют их относительно навигации в здании, а также ответят на интересующие вопросы. Более того, в городских поликлиниках впервые вводят такую функцию, как администраторы по этажам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что все детские поликлиники Москвы до конца года перейдут на использование только электронных медицинских карт (ЭМК).

Пилотный проект по переходу детских поликлиник на электронные медкарты начался весной 2021 года. Пациенту цифровая медкарта также удобна: все рекомендации врачей и результаты обследований находятся в одном месте и никогда не потеряются.