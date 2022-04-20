Центробанк РФ понизил курс доллара на 20 апреля до 79 рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк России понизил официальный курс доллара на среду, 20 апреля, до 79,0287 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Примечательно, что курс доллара на сегодня на 42,42 копейки ниже вчерашнего показателя.

Официальный курс евро, в свою очередь, был понижен на 46,15 копейки и составил 85,9674 рубля, уточняется на сайте ЦБ РФ.

18 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выдержала «беспрецедентное» санкционное давление и стабилизируется. Так, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом.

Путин подчеркнул, что наблюдается восстановление спектра товаров в торговых сетях. Россия сделала правильный выбор, не прибегнув к ручному регулированию рынка, а предоставив право выбора решения частному бизнесу. Подобные решения смогли обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть и наличие необходимой продукции в магазинах.