Владелец гостиничного комплекса «Измайлово» пострадал при падении с лестницы
Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек Карта всех событий
Владелец гостиницы «Измайлово» Октай Сафар-заде госпитализирован после падения с лестницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 20 апреля.
По словам собеседника «ВМ», 79-летний бизнесмен оступился, когда поднимался по лестнице дома в переулке Сивцев Вражек. Его экстренно доставили в больницу.
Падение зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная в подъезде.
Минувшей ночью каршеринговый автомобиль снес ограждение и упал в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга. Выяснилось, что водитель был пьян и попытался скрыться от экипажа ДПС.