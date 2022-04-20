Владелец гостиничного комплекса «Измайлово» пострадал при падении с лестницы

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Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек Карта всех событий

Владелец гостиницы «Измайлово» Октай Сафар-заде госпитализирован после падения с лестницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 20 апреля.

По словам собеседника «ВМ», 79-летний бизнесмен оступился, когда поднимался по лестнице дома в переулке Сивцев Вражек. Его экстренно доставили в больницу.

Падение зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная в подъезде.

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