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Владелец гостиничного комплекса «Измайлово» пострадал при падении с лестницы

Елена Самойлова

Происшествия
Владелец гостиничного комплекса «Измайлово» пострадал при падении с лестницы
Фото: 112/Telegram
Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек Карта всех событий

Владелец гостиницы «Измайлово» Октай Сафар-заде госпитализирован после падения с лестницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 20 апреля.

По словам собеседника «ВМ», 79-летний бизнесмен оступился, когда поднимался по лестнице дома в переулке Сивцев Вражек. Его экстренно доставили в больницу.

Падение зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная в подъезде.

Видео: 112 / Telegram

Минувшей ночью каршеринговый автомобиль снес ограждение и упал в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга. Выяснилось, что водитель был пьян и попытался скрыться от экипажа ДПС.

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