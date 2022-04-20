Нуланд оценила возможность участия НАТО в эвакуации из Мариуполя

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США надеются, что Россия позволит НАТО принять участие в безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в среду, 20 апреля.

По ее словам, в таком случае участие в эвакуации смогут принять и союзники альянса. Однако, уточнила Нуланд, подобные договоренности уже несколько раз срывались, передает RT.

Начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные открыли гуманитарный коридор для сдавшихся украинских боевиков и военных с завода «Азовсталь».

До этого руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров сообщил, что открытым для гражданских лиц новым гуманитарным коридором около «Азовстали» в Мариуполе никто не воспользовался.

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что очередная группа добровольцев отправилась на Украину из Чечни для участия в специальной операции РФ. По его словам, среди отправившихся на территорию ЛДНР добровольцев председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и чеченский министр внутренних дел Руслан Алханов.