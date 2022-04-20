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Отоларинголог рассказал, почему нельзя чистить уши ватными палочками

Лейла Алиева

Общество
Отоларинголог рассказал, почему нельзя чистить уши ватными палочками
Фото: Pixabay

Врач высшей категории, отоларинголог Игорь Маневич рассказал, почему чистить уши ватными палочками вредно.

— Чистить ушные проходы ватными палочками категорически нельзя — сера, которая в результате этого проталкивается вглубь ушного прохода и прилипает к барабанной перепонке, дает ощущение щелчков, заложенности в ухе. В этом случае поможет удаление серной пробки, — отметил Маневич.

Врач уточнил, что если удаление серных пробок не помогает, симптомы могут быть связаны с проблемами в носовых пазухах, которые связаны с ушами. У людей есть две евстахиевы трубы с левой и правой стороны, которые проходят от носа к ушам. Иногда они могут легко закрыться, например, в результате простудных или респираторно-вирусных заболеваний, пишет телеканал «360».

До этого отоларинголог рассказал, о какой смертельной болезни может сигнализировать шум в ушах. По его словам, это может свидетельствовать об онкологии. Также это может быть следствием переутомления или резкого повышения или понижения артериального давления. Звон также возникает и при серной пробке.

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