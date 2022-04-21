МИД: Переговоры РФ и Украины продолжаются в видеоформате практически ежедневно

Фото: МИД РФ

Переговоры российской и украинской сторон продолжаются в формате видеоконференций практически в ежедневном режиме. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам. По ее словам, Россия не отказала офису президента Украины Владимира Зеленского в просьбе провести переговоры.

Она отметила, что Россия и Украина продолжают переговорный процесс, однако Киев намеренно затягивает переговоры. По словам Захаровой, украинская сторона отказывается от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые предлагает Москва.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.