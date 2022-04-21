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Синоптик анонсировал дату потепления в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик анонсировал дату потепления в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Впервые этой весной столбики термометров будут штурмовать отметку плюс 20 градусов в Москве во вторник, 26 апреля. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Столбики термометров во вторник в дневные часы впервые в сезоне буду штурмовать отметку в плюс 20. В Москве это плюс 18 — плюс 20, по области — плюс 16 — плюс 21. Это показатели мая, мы идем с опережением климатического графика почти на 10 градусов, — заявил эксперт.

Также метеоролог добавил, что потепление стоит ожидать и в Центральной России. По его словам, после 26 апреля в регион придет майская весна, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 17 апреля, эксперт отметил, что в Москве не стоит ожидать весеннего тепла и идеального солнца до конца апреля.

Помимо этого, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что с пятницы, 22 апреля, погода в столичном регионе начнет улучшаться.

Весна постепенно вступает в свои права, и эта «тенденция очевидна».

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