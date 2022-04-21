Прокуратура требует назначить Рашкину условный срок по делу о незаконной охоте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Прокуратура требует назначить 3,5 года условно для депутата Государственный думы Валерия Рашкина, обвиняемого по делу о незаконной охоте. Об этом стало известно в четверг, 21 апреля.

— Суд провел прения сторон, гособвинитель попросил назначить Рашкину наказание в виде 3,5 года условно с испытательным сроком на 4,5 года. Защита попросила о назначении судебного штрафа, — цитирует ТАСС слова адвоката Константина Лазарева.

Также уточняется, что приговор будет оглашен в пятницу, 22 апреля.

В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой мог быть причастен Рашкин. Впоследствии дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Рашкина. Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария.

В декабре мировой суд Лысогорского района Саратовской области лишил Валерия Рашкина водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование.