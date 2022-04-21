Чубайс покинул составы советов директоров двух компаний

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Бывший глава Роснано и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс покинул составы совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в четверг, 21 апреля.

Чубайс покинул оба состава директоров по собственному желанию. В правление компании «Электрозавод», принадлежащей АФК «Система», он попал в марте 2021 года, передает телеканал «Царьград».

В конце марта президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что увольнение произошло по собственному желанию Чубайса, а вопрос отъезда чиновника из России является его личным делом.

В декабре 2021 года Чубайс заявил, что в ближайшие три десятилетия экономика России пройдет масштабную трансформацию. По его мнению, в сфере энергетики изменятся базовые принципы. Изменения также коснутся строительства, транспорта, промышленности и других секторов.