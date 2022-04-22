Ефимов: Почти 250 арендаторов недвижимости перенесли выплаты за второй квартал 2022 года

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Почти 250 арендаторов городской недвижимости объявили о переносе выплат за второй квартал до конца текущего года. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент возможностью перенести выплаты по аренде воспользовались 247 арендаторов городской недвижимости. Суммарный объем отсрочки составил 225 миллионов рублей. Всего город готов отсрочить арендные платежи на 2,13 миллиарда рублей, — рассказал он.

Также заммэра добавил, что нежилую недвижимость у города арендуют 5,3 тысячи предпринимателей и организаций. Они занимают 1,2 миллиона квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что за первый квартал 2022 года на инвестиционном портале столицы состоялось более 2,2 тысячи земельно-имущественных торгов на общую сумму 15,9 миллиарда рублей.

При этом общая стоимость парковочных мест, которые были реализованы на аукционах, составила 482 миллиона рублей.

В четверг, 21 апреля, представитель столичной власти заявил, что промышленные предприятия Москвы подали 64 заявки в Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, общая сумма займов составляет 43,6 миллиарда рублей.