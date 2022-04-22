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Движение в Басманном районе перекроют в связи с пасхальной службой

Араз Салехов

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Движение в Басманном районе перекроют в связи с пасхальной службой
Светофор / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

В период с 23 по 24 апреля будет перекрыто движение в Басманном районе в связи с проведением пасхальной службы. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

Так, с 06:00 23 апреля до 04:00 24 апреля будет перекрыт участок Елоховского проезда от Новорязанской до Нижней Красносельской улицы.

Движение в Басманном районе перекроют в связи с пасхальной службой Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 00:01 до 00:30 24 апреля ограничат движение сразу на трех участках: на Спартаковской улице от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской улицы, на Нижней Красносельской улице от Спартаковской улицы до Елоховского проезда, а также в Елоховском проезде от дома 1, строения 2 до Нижней Красносельской улицы.

С 06:00 23 апреля до 04:00 24 апреля будет запрещена парковка в Елоховском проезде от Новорязанской до Нижней Красносельской улицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, ограничат движение с 23 по 24 апреля в районе Богоявленского собора по некоторым улицам и переулкам. Это произойдет в связи с проведением праздничного богослужения

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