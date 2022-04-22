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Москвичей пригласили на открытие новой экскурсии в Северном речном вокзале

Араз Салехов

Город
Москвичей пригласили на открытие новой экскурсии в Северном речном вокзале
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Жителей города пригласили на открытие новой экскурсии на Северном речном вокзале — «Прогулка по палубе архитектурного корабля». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 24 апреля, в день открытия речной навигации, Музей транспорта Москвы запускает новую экскурсию на Северном речном вокзале «Прогулка по палубе архитектурного корабля», — говорится в сообщении.

Так, в ходе экскурсии жители города смогут изучить архитектуру здания вокзала, познакомиться с историей строительства вокзала через инсталляцию архитектора Александра Бродского «Комната особого назначения».

Помимо этого, они смогут посетить футуристическую инсталляцию «Мечты о небе» и открыть для себя потрясающие виды на Москву с крыши вокзала, которая стала доступна в рамках экскурсий музея.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что 24 апреля попасть на экскурсию можно бесплатно, предварительно записавшись.

Также стало известно, что жителей города пригласили на праздничную церемонию открытия речной навигации, которая пройдет на Северном речном вокзале 24 апреля с 11:00 до 22:00.

В четверг, 21 апреля, заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил о завершении подготовки причалов и набережных Москвы к началу навигации.

По его словам, рабочие заменили старые причальные отбойники, отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, а также обновили разметку линий ограничения и указателей движения на посадку и высадку.

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