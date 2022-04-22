Путин: Возможность встречи с Зеленским зависит от результатов переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Возможность встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, в рамках которых Киев пока не проявляет последовательности. Об этом в пятницу, 22 апреля, российский лидер заявил в ходе беседы с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля.

— Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе чего украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения, — отметили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили развитие ситуации на Украине. Глава ЕС проинформировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев. В свою очередь Владимир Путин дал принципиальные оценки спецоперации на Украине.

Кроме того, глава российского государства обратил внимание Мишеля на то, что руководство большинства стран ЕС поддерживает русофобию, которая проявляется в культурно-гуманитарной и спортивной сферах, пишет ТАСС.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам. По ее словам, Россия не отказала офису президента Украины Владимира Зеленского в просьбе провести переговоры.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны России заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.