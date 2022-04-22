Пассажиры метро в районе «Москвы-Сити» пользовались Face Pay чаще других

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пассажиры метро в районе «Москвы-Сити» чаще других пользовались системой оплаты Face Pay. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Данные приведены за период с 1 по 21 апреля 2022 года, систему ввели в эксплуатацию по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Популярность Face Pay объясняют тем, что в башнях «Москвы-Сити» находится много современных офисов крупных компаний, чьи работники открыты для новых технологий и пользуются именно такой системой.

Оплата проезда по Face Pay не превышает 46 рублей, так же как и по карте «Тройка», но при этом не надо носить с собой карту, поясняют в Telegram-канале департамента транспорта. Серверы платежной системы находятся в России, это полностью отечественная разработка.

С 1 апреля пассажиры московского метро чаще всего пользовались системой Face Pay на станциях «Деловой центр» Солнцевской и Большой кольцевой линий, а также на станциях «Международная» и «Выставочная» Филевской линии.

21 апреля стало известно, что москвичи смогут опробовать систему Face Pay в наземном транспорте города уже в мае 2022 года.