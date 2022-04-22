Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Финансовый советник рассказал, как сохранить и приумножить свои накопления

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Финансовый советник рассказал, как сохранить и приумножить свои накопления
Фото: pixabay.com

Неопределенность и непонимание того, что и как надо делать, часто приводят к неправильным решениям. Как сберечь и приумножить свои накопления, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал предприниматель, квалифицированный частный инвестор, независимый финансовый советник при Министерстве финансов РФ Марсель Миннахмедов.

— Стоит оставить на рублевых счетах столько денег, сколько необходимо для удовлетворения ваших потребностей, оплаты счетов и кредитов. Покупать на все сбережения валюту сейчас нет большого смысла. Держать деньги в рублях удобно еще и потому, что все операции с ними проходят через национальные платежные системы без каких-либо препятствий, — пояснил эксперт.

Он отметил, что если есть не только желание, но и возможность покупать доллары, то делать это лучше в будние дни и через брокерский счет, где в курс покупки не включена надбавка банка.

Кроме того, по его словам, в условиях неопределенности курса валют удобным вариантом сбережения накоплений может стать золото.

— Стоит изучить условия по вкладам в разных банках и выбрать те, которые дают не только высокий процент, но и возможность снятия или пополнения без потери процентов. Удобным вариантом может стать и оформление вклада на короткий срок (от 1 до 3 месяцев), с последующей пролонгацией. Стоит подумать о том, как переоформить старые вклады, с невыгодным уже процентом, на новые условия, — порекомендовал Миннахмедов.

Что касается кредитов: если ставки и прочие условия там не меняются, не стоит торопиться погашать их досрочно, предупредил специалист.

— Лучше сформировать из свободных средств бюджет семьи на ближайшие 2, 3, 6 месяцев. Досрочно погашать имеет смысл только дорогие кредиты (например, микрозаймы). Не стоит брать новые кредиты, в том числе на покупку техники: условия в них будут сейчас не самыми хорошими, — пояснил он.

По словам Миннахмедова, фондовый рынок лихорадит не меньше, чем валютный, но тут важно действовать без паники:

— Владельцам акций российских компаний не стоит избавляться от своих ценных бумаг. В долгосрочной перспективе они, вероятно, отыграют часть своего падения. Облигации традиционно выглядят надежнее акций, но и в них стоит вкладывать только в расчете на долгий срок. Тем более не стоит вкладываться в ценные бумаги, если у вас есть кредиты и прочие долговые обязательства. В этом случае намного выигрышнее будет стратегия «закрыть долги и экономить».

Предпринимателям, в том числе и мелким, необходимо сосредоточиться на поиске новых возможностей для бизнеса. В условиях тотального переформатирования экономики одни направления деятельности угасают, но появляются новые. Важно не пропустить эти возможности, заключил Миннахмедов.

Читайте также:
банковские вклады Деньги Золото
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте