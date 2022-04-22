Финансовый советник рассказал, как сохранить и приумножить свои накопления

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Неопределенность и непонимание того, что и как надо делать, часто приводят к неправильным решениям. Как сберечь и приумножить свои накопления, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал предприниматель, квалифицированный частный инвестор, независимый финансовый советник при Министерстве финансов РФ Марсель Миннахмедов.

— Стоит оставить на рублевых счетах столько денег, сколько необходимо для удовлетворения ваших потребностей, оплаты счетов и кредитов. Покупать на все сбережения валюту сейчас нет большого смысла. Держать деньги в рублях удобно еще и потому, что все операции с ними проходят через национальные платежные системы без каких-либо препятствий, — пояснил эксперт.

Он отметил, что если есть не только желание, но и возможность покупать доллары, то делать это лучше в будние дни и через брокерский счет, где в курс покупки не включена надбавка банка.

Кроме того, по его словам, в условиях неопределенности курса валют удобным вариантом сбережения накоплений может стать золото.

— Стоит изучить условия по вкладам в разных банках и выбрать те, которые дают не только высокий процент, но и возможность снятия или пополнения без потери процентов. Удобным вариантом может стать и оформление вклада на короткий срок (от 1 до 3 месяцев), с последующей пролонгацией. Стоит подумать о том, как переоформить старые вклады, с невыгодным уже процентом, на новые условия, — порекомендовал Миннахмедов.

Что касается кредитов: если ставки и прочие условия там не меняются, не стоит торопиться погашать их досрочно, предупредил специалист.

— Лучше сформировать из свободных средств бюджет семьи на ближайшие 2, 3, 6 месяцев. Досрочно погашать имеет смысл только дорогие кредиты (например, микрозаймы). Не стоит брать новые кредиты, в том числе на покупку техники: условия в них будут сейчас не самыми хорошими, — пояснил он.

По словам Миннахмедова, фондовый рынок лихорадит не меньше, чем валютный, но тут важно действовать без паники:

— Владельцам акций российских компаний не стоит избавляться от своих ценных бумаг. В долгосрочной перспективе они, вероятно, отыграют часть своего падения. Облигации традиционно выглядят надежнее акций, но и в них стоит вкладывать только в расчете на долгий срок. Тем более не стоит вкладываться в ценные бумаги, если у вас есть кредиты и прочие долговые обязательства. В этом случае намного выигрышнее будет стратегия «закрыть долги и экономить».

Предпринимателям, в том числе и мелким, необходимо сосредоточиться на поиске новых возможностей для бизнеса. В условиях тотального переформатирования экономики одни направления деятельности угасают, но появляются новые. Важно не пропустить эти возможности, заключил Миннахмедов.